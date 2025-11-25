Transfert au PSG : C’est bouclé, le rendez-vous est pris !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Randal Kolo Muani (26 ans) ne dispose plus du même statut qu’à son arrivée au PSG. Luis Enrique a fait en sorte de le pousser vers la sortie, ne comptant plus sur lui. S’en sont suivis deux prêts à la Juventus puis à Tottenham en l’espace de quelques mois. Et un retour au Parc des princes avec le maillot des Spurs est au programme mercredi en Ligue des champions avec une volonté particulière qui anime l’international français.

Le Paris Saint-Germain ne semble plus avoir de place dans son vestiaire pour Randal Kolo Muani. Luis Enrique, déjà entraîneur quand son transfert à 90M€ avait été bouclé par le PSG à la fin du mercato d’été de 2023, ne compte pas vraiment sur lui. Il n’y a qu’à s’attarder sur son temps de jeu diminué en première partie de saison dernière et de son départ en prêt à la Juventus lors de la seconde partie de saison.

Kolo Muani, de la Juventus à Tottenham en urgence Que ce soit Randal Kolo Muani et les dirigeants de la Juventus, le discours était le même : poursuivre l’aventure entamée en prêt sans option d’achat pour l’international français. Mais aucun accord n’a été trouvé entre le PSG et la Vieille Dame, engendrant son départ pour Tottenham lors des ultimes moments du mercato en prêt d’une saison, le tout une fois de plus sans option d’achat.