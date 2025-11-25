OM - Nouvelle équipe pour Greenwood : Le coup de tonnerre que personne n'a vu venir ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Compte tenu de ses déboires avec la justice anglaise, Mason Greenwood est devenu persona non grata de l'autre côté de la Manche. Malgré ses performances, le Britannique n'est plus appelé en sélection, ce qui l'a poussé à envisager de jouer pour la Jamaïque. Un changement d'équipe pas encore officiel pour Greenwood, qui pourrait encore très bien reporter le maillot des Three Lions.

Si Mason Greenwood compte une sélection avec l'Angleterre, il a la possibilité de représenter un autre pays. Ainsi, avec ses problèmes judiciaires, l'attaquant de l'OM a été annoncé avec le maillot de la Jamaïque. Un dossier sur la table depuis un moment, mais pour le moment, Greenwood n'a toujours pas joué avec les Reggae Boyz.

« Je ne dirais jamais que c’est impossible » Alors qu'on attend donc Mason Greenwood avec la Jamaïque, la porte ne serait pas totalement fermée pour un retour avec l'Angleterre. Une surprise évoquée par Keith Downie, journaliste pour Sky, dans des propos accordés à RMC : « Je pense que c’est très, très difficile (d’imaginer un retour). Je ne dirais jamais que c’est impossible parce que le temps guérit toutes les blessures et toutes les situations. Mais je pense que c’est très, très difficile. (...) Peut-être que dans le futur il y aura une petite chance mais sur le court terme, il n’a qu’une très, très petite chance ».