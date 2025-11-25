OM - Nouvelle équipe pour Greenwood : C'est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Persona non grata en Angleterre, Mason Greenwood a conscience qu'il ne sera probablement plus jamais appelé en sélection, ce qui le pousse à envisager un changement de nationalité sportive afin de rejoindre la Jamaïque. Invité à commenter cette situation, Daniel Riolo confirme qu'il est désormais très peu probable d'imaginer le numéro 10 de l'OM rejoindre les Three Lions.

Accusé de viol et d'agression sexuelle par sa compagne en Angleterre, Mason Greenwood n'avait pas été condamné après le retrait de la plainte. Cependant, son image est définitivement terni dans son pays où il n'est plus le bienvenu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, malgré ses performances à l'OM, il n'est pas convoqué par Thomas Tuchel, au point qu'un changement de nationalité sportive soit envisagé. Et Daniel Riolo confirme qu'avec l'Angleterre, c'est mort pour Mason Greenwood.

Un retour de Greenwood en Angleterre, Riolo n'y croit pas « Je ne sais même pas comment dire ça… Moi, j’essaye à chaque fois de m’enlever ce truc de la tête. Je regarde ses matches, je fais tout pour ne pas y penser, mais il ne faut surtout pas m’y faire penser, car moi un type qui, un jour, a frappé de cette façon une femme, peu importe qu’il y ait pardon, pour moi c’est impossible. Si un jour, un type a pu faire un truc pareil, pour moi c’est une ordure finie et j’en ai rien à foutre qu’il mette des buts », assure-t-il au micro de l’After Foot sur RMC avant de poursuivre.