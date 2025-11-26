Un champion du monde à l’OM : De Zerbi annonce un transfert «très important» !

Après la victoire lors de la réception de Newcastle (2-1) mardi soir en Ligue des champions, Roberto De Zerbi a salué la performance de Benjamin Pavard, auteur d’un « gros match ». L’entraîneur de l’OM a insisté sur l’importance du champion du monde 2018, prêté avec option d’achat par l’Inter Milan cette saison.
Dans une mauvaise passe ces dernières semaines, Benjamin Pavard a répondu mardi soir, à l’occasion du match opposant l’OM à Newcastle en Ligue des champions. L’international français (55 sélections) a été auteur d’une prestation solide, saluée par son entraîneur.
« Pavard a fait un gros match »
« Pavard a fait un gros match, à Nice aussi. Ce soir encore mieux. Je suis très heureux. Pareil pour Weah, c’était le vrai Weah après la pause. On a besoin de lui », a déclaré Roberto De Zerbi en conférence de presse, avant d’insister sur l’importance de Benjamin Pavard pour l’OM.
« Pavard est un garçon en or, quelqu’un de très important pour nous »
« Pavard est un garçon en or, quelqu’un de très important pour nous. J’espère qu’il continuera comme cela », a ajouté Roberto De Zerbi. Arrivé l’été dernier en provenance de l’Inter Milan, le défenseur âgé de 29 ans est pour le moment seulement prêté à l’OM, qui a une option d’achat estimée à 15M€ pour le recruter définitivement.