Un champion du monde à l’OM : De Zerbi annonce un transfert «très important» !

Après la victoire lors de la réception de Newcastle (2-1) mardi soir en Ligue des champions, Roberto De Zerbi a salué la performance de Benjamin Pavard, auteur d’un « gros match ». L’entraîneur de l’OM a insisté sur l’importance du champion du monde 2018, prêté avec option d’achat par l’Inter Milan cette saison.

Dans une mauvaise passe ces dernières semaines, Benjamin Pavard a répondu mardi soir, à l’occasion du match opposant l’OM à Newcastle en Ligue des champions. L’international français (55 sélections) a été auteur d’une prestation solide, saluée par son entraîneur.

« Pavard a fait un gros match » « Pavard a fait un gros match, à Nice aussi. Ce soir encore mieux. Je suis très heureux. Pareil pour Weah, c’était le vrai Weah après la pause. On a besoin de lui », a déclaré Roberto De Zerbi en conférence de presse, avant d’insister sur l’importance de Benjamin Pavard pour l’OM.