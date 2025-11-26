Transfert annulé au PSG : Le sauvetage de dernière minute !

Au PSG, un coup de froid a été jeté sur le feuilleton Randal Kolo Muani à l’approche de la clôture du mercato estival en raison de l’échec du nouveau prêt de l’international français à la Juventus. Finalement, c’est Tottenham qui s’est attaché ses services et l’a par la même occasion sorti de la panade tout en le rendant particulièrement heureux.
Le Paris Saint-Germain a pris la décision d’une fois de plus se séparer de Randal Kolo Muani à l’intersaison. Après un premier prêt convenu avec la Juventus sans option d’achat pour la seconde partie de l’exercice précédent, les dirigeants du PSG n’ont pas su s’entendre avec leurs homologues de la Vieille Dame sur les termes du prêt avec option d’achat désiré par les champions d’Europe. Opération annulée dans les dernières heures du mercato.
La Juventus se retire à la toute fin du mercato, Tottenham sauve Kolo Muani
Il a donc fallu que les agents de Randal Kolo Muani trouvent un autre point de chute. Ils ont pu s’appuyer sur un intérêt datant de plusieurs mois de Tottenham afin de boucler ce prêt d’un an sans option d’achat à la date butoir du marché des transferts. Un dénouement qui a rendu heureux l’international français selon Thomas Frank. En conférence de presse mardi à l’aube de la 5ème journée de saison régulière de Ligue des champions entre le PSG et les Spurs au Parc des princes, l’entraîneur anglais s’est confié sur le bonheur de Kolo Muani de s’être installé à Londres.
«Il est arrivé très heureux de rejoindre Tottenham et de jouer pour nous»
« Randal Kolo Muani est autorisé à affronter son ancien club. Il a connu des débuts difficiles à Tottenham, principalement en raison d'une blessure. À quel point a-t-il été frustré ? À quel point est-il déterminé à faire forte impression chez les Spurs ? Bien sûr, il veut être performant, tous les joueurs veulent être performants et donner le meilleur d'eux-mêmes, cela ne fait aucun doute. Il est arrivé très heureux de rejoindre Tottenham et de jouer pour nous, et nous étions très heureux de l'accueillir ». a affirmé Thomas Frank dans des propos relayés par le site internet de Tottenham. Reste à savoir si Kolo Muani sera performant face au PSG où il est toujours sous contrat jusqu’en 2028.