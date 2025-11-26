PSG - Transfert à 50M€ : Un attaquant confirme !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps présenté comme un immense espoir du PSG, Xavi Simons avait été vendu par le club de la capitale lors du mercato de janvier 2025 et avait rapporté un gros chèque de 50M€. L'attaquant néerlandais n'affiche aucun regret quant à son départ du Parc des Princes, et confirme qu'il s'agissait de la meilleure décision à prendre pour faire décoller sa carrière.

Recruté par le PSG en 2019 en provenance du FC Barcelone alors qu'il n'était encore qu'il n'était âgé que de 16 ans, Xavi Simons a donc terminé ses classes au sein du centre de formation parisien. Mais la percée en équipe première a été plus compliquée pour l'attaquant néerlandais qui, en dépit de son statut d'énorme crack, n'a eu droit qu'à un temps de jeu limité avec les pros du PSG. Et après avoir enchaîné les prêts convaincants, Simons avait été vendu en janvier dernier au RB Leipzig pour 50M€.

Xavi Simons-PSG, les retrouvailles Et alors que Xavi Simons retrouvera le PSG ce mercredi soir en Ligue des Champions sous les couleurs de Tottenham où il a signé lors du dernier mercato estival (pour 65M€), l'attaquant de 22 ans se livre dans les colonnes du Parisien et évoque notamment son choix d'avoir quitté le Parc des Princes où ses perspective d'évolution étaient limitées.