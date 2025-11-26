Transferts en janvier : Le PSG a pris sa décision, c’est validé ?

Alors que le Paris SG n’a pas échappé aux blessures durant la première partie de saison, la direction ne compte pas revoir sa position concernant les transferts. Comme révélé en exclusivité par le 10 Sport, le mercato hivernal s’annonce très calme dans la capitale, une bonne décision ?
Marquinhos, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha, Ousmane Dembélé, Désiré Doué… Depuis le début de la saison, le Paris Saint-Germain n’a pas échappé aux blessures, obligeant Luis Enrique à bricoler pour construire son équipe, misant notamment sur certains jeunes du centre de formation. Durant l’intersaison, le club de la capitale a fait le choix de miser sur la stabilité en mettant uniquement la main sur trois joueurs, Lucas Chevalier, Illia Zabarnyi et le troisième portier Renato Marin. Une stratégie assumée par le PSG, qui ne prévoit pas de revoir ses plans pour janvier.
Pas de recrue cet hiver ?
Malgré la cascade de blessures ces dernières semaines, le PSG ne prévoit pas de se montrer actif cet hiver comme vous l’a révélé le10sport.com. Une tendance confirmée par L’Équipe, précisant que seuls des départs pourraient amener les dirigeants à passer à l’action pour les compenser. Matvey Safonov ou encore Lucas Beraldo pourraient éventuellement être concernés.
« On ne va pas empiler les joueurs ou mettre en danger l'économie du club »
Lundi, Luis Campos avait affiché sa stratégie concernant la politique de recrutement du PSG pour les années à venir : « À long terme, on pourra peut-être bâtir une équipe professionnelle issue de la formation du club, sans avoir à payer des grosses sommes lors du mercato. Le PSG est attentif à toutes les grandes opportunités mais on ne va pas empiler les joueurs ou mettre en danger l'économie du club ».
Alors selon vous, le PSG prend-il la bonne décision sur le mercato ? À vos votes !