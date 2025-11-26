Transferts en janvier : Le PSG a pris sa décision, c’est validé ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le Paris SG n’a pas échappé aux blessures durant la première partie de saison, la direction ne compte pas revoir sa position concernant les transferts. Comme révélé en exclusivité par le 10 Sport, le mercato hivernal s’annonce très calme dans la capitale, une bonne décision ?

Marquinhos, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha, Ousmane Dembélé, Désiré Doué… Depuis le début de la saison, le Paris Saint-Germain n’a pas échappé aux blessures, obligeant Luis Enrique à bricoler pour construire son équipe, misant notamment sur certains jeunes du centre de formation. Durant l’intersaison, le club de la capitale a fait le choix de miser sur la stabilité en mettant uniquement la main sur trois joueurs, Lucas Chevalier, Illia Zabarnyi et le troisième portier Renato Marin. Une stratégie assumée par le PSG, qui ne prévoit pas de revoir ses plans pour janvier.

Pas de recrue cet hiver ? Malgré la cascade de blessures ces dernières semaines, le PSG ne prévoit pas de se montrer actif cet hiver comme vous l’a révélé le10sport.com. Une tendance confirmée par L’Équipe, précisant que seuls des départs pourraient amener les dirigeants à passer à l’action pour les compenser. Matvey Safonov ou encore Lucas Beraldo pourraient éventuellement être concernés.