Mercato : Une recrue de l'OM déjà sur le départ, le transfert surprise ?

Parmi les recrues arrivées à l'OM cet été, on retrouve Hamed Junior Traoré. Mais voilà que depuis qu'il a été prêté par Bournemouth, l'Ivoirien est embêté par les blessures et il n'a pu jouer que 86 minutes avec Marseille. C'est ainsi qu'un départ a déjà été évoqué pour Traoré. La meilleure solution pour ce dernier ?
En août dernier, Hamed Junior Traoré débarquait à l'OM dans le cadre d'un prêt avec option d'achat en provenance de Bournemouth. Après ce qu'il avait montré à Auxerre, l'Ivoirien était très attendu, mais voilà qu'on a très peu pu le voir pour cause de blessure. Indisponible, Traoré est une énigme aujourd'hui à l'OM. A tel point que son avenir pourrait s'écrire loin de Marseille selon certaines rumeurs...
« Hamed est un joueur de grand talent, mais... »
A peine arrivé, Hamed Junior Traoré pourrait-il donc déjà quitter l'OM ? Pour AfricaFoot, Amara Diané s'est prononcé sur le cas de son compatriote ivoirien. « Hamed est un joueur de grand talent, mais il doit d’abord retrouver la santé et la confiance. Rester dans un club où il ne joue pas risque de freiner sa carrière », a-t-il fait savoir dans un premier temps.
« Se relancer et retrouver sa valeur »
C'est ainsi qu'un départ pourrait être bénéfique à Hamed Junior Traoré. « Un départ vers un club garantissant du temps de jeu, même moins prestigieux en Espagne, en Italie ou en Angleterre, lui permettrait de se relancer et de retrouver sa valeur », a expliqué Diané.