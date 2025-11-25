Mercato : Une recrue de l'OM déjà sur le départ, le transfert surprise ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Parmi les recrues arrivées à l'OM cet été, on retrouve Hamed Junior Traoré. Mais voilà que depuis qu'il a été prêté par Bournemouth, l'Ivoirien est embêté par les blessures et il n'a pu jouer que 86 minutes avec Marseille. C'est ainsi qu'un départ a déjà été évoqué pour Traoré. La meilleure solution pour ce dernier ?

En août dernier, Hamed Junior Traoré débarquait à l'OM dans le cadre d'un prêt avec option d'achat en provenance de Bournemouth. Après ce qu'il avait montré à Auxerre, l'Ivoirien était très attendu, mais voilà qu'on a très peu pu le voir pour cause de blessure. Indisponible, Traoré est une énigme aujourd'hui à l'OM. A tel point que son avenir pourrait s'écrire loin de Marseille selon certaines rumeurs...

« Hamed est un joueur de grand talent, mais... » A peine arrivé, Hamed Junior Traoré pourrait-il donc déjà quitter l'OM ? Pour AfricaFoot, Amara Diané s'est prononcé sur le cas de son compatriote ivoirien. « Hamed est un joueur de grand talent, mais il doit d’abord retrouver la santé et la confiance. Rester dans un club où il ne joue pas risque de freiner sa carrière », a-t-il fait savoir dans un premier temps.