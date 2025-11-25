Transfert au Real Madrid  : La fake news sur les réseaux sociaux !

C’est terminé entre Vinicius Jr et le Real Madrid ? Les deux parties concernées ne seraient pas sur la même longueur d’onde, compromettant toute prolongation de contrat à ce jour .Un départ vers de nouveaux horizons pour le Brésilien ? Ses options seraient plus que limités au point où ses agents alimenteraient de fausses rumeurs dans les médias…
Au Real Madrid, il se pourrait que ce soit la fin d’une ère. Champion d’Europe en 2022 et 2024 avec la Casa Blanca, Vinicius Jr serait susceptible de mettre un terme à son aventure entamée en 2018 dans la foulée du transfert de Cristiano Ronaldo à la Juventus. Le dauphin de Rodri au classement du Ballon d’or 2024 ne voudrait pas prolonger son contrat et le club merengue partagerait cet avis à ces conditions salariales jugées trop importantes.
Vinicius Jr sur le départ, mais pour aller où ?
Pour autant, Vinicius Jr n’aurait pas l’embarras du choix en cas de départ du Real Madrid. La faute à un manque d’options sur le marché des transferts européens. Le journaliste Romain Molina affirme qu’aucun club du Vieux Continent ne semble enclin à offrir le contrat réclamé par le joueur et son agence Roc Nation qui scrutent le marché depuis des mois.
Les agents de Vinicius Jr pris à leur propre jeu ?
Le journaliste d’investigation a confié sur son compte X que ses agents n’auraient en outre aucune piste concrète à activer en Arabie saoudite malgré ce qui circule dans la presse. Un levier utilisé à outrance par l’entourage de Vinicius Jr afin d’obtenir une proposition écrite ferme après avoir promis monts et merveille au joueur…