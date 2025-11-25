Mercato : Une star signe au PSG, le coup de main inattendu de Mbappé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En février dernier, Achraf Hakimi prolongeait son contrat jusqu'en 2029 avec le PSG. Alors que le Real Madrid était à l'affût pour tenter de faire revenir le Marocain, ce dernier en a finalement décidé autrement. Il faut dire que Paris aurait fait une offre impossible à refuser à Hakimi. Et Kylian Mbappé ne serait pas étranger à tout cela. Explications.

Désormais, Achraf Hakimi est lié avec le PSG jusqu'en 2029. Ayant prolongé il y a quelques mois, le latéral droit marocain confiait à propos de son choix : « Je crois que la première chose, c’est le projet ambitieux que nous avons ici au club. Ensuite, il y a ce football que le coach nous fait pratiquer, j’aime beaucoup ! Et enfin, il y a encore énormément d’objectifs que je veux atteindre avec le Paris Saint-Germain. J’ai aussi prolongé parce que je me sens bien dans cette équipe ».

Le Real Madrid voulait faire revenir Hakimi Achraf Hakimi a donc choisi de poursuivre son aventure au PSG, plombant alors les plans du Real Madrid. En effet, comme l'explique AS, la Casa Blanca envisageait de faire revenir le Marocain. Pour cela, le plan était d'attendre 2026 et la date de la fin du contrat d'Hakimi à Paris pour le recruter libre. Mais ça ne s'est donc pas passé comme ça...