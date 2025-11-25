50M€ : Le gros transfert qui va régaler le PSG ?

Pierrick Levallet

L’été prochain, le PSG pourrait saisir une grosse opportunité sur le mercato. Le club de la capitale se tiendrait à l’affût des situations de Dayot Upamecano et d’Ibrahima Konaté, respectivement en fin de contrat avec le Bayern Munich et Liverpool. Les Reds exploreraient d’ailleurs plusieurs solutions dans le secteur défensif, ce qui pourrait faire les affaires des Rouge-et-Bleu.

Le PSG pourrait frapper un grand coup sur le mercato... l’été prochain ! Le club de la capitale se tiendrait à l’affût de la moindre bonne opportunité à saisir sur le marché des transferts. Les dirigeants parisiens garderaient ainsi un œil très attentif sur les situations de Dayot Upamecano et d’Ibrahima Konaté, dont les contrats respectifs au Bayern Munich et à Liverpool expirent à l’issue de la saison.

Le PSG garde un oeil sur Konaté et Upamecano Le PSG ne serait toutefois pas seul sur le coup. Liverpool n’aurait pas perdu espoir de prolonger Ibrahima Konaté, comme le Bayern Munich avec Dayot Upamecano. Les Reds seraient par ailleurs intéressés par les services du défenseur bavarois. Le club de la Mersey commencerait également à se préparer à un éventuel départ libre de leur défenseur de 26 ans.