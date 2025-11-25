Transfert à 100M€ : La réponse du Real Madrid !

Pierrick Levallet

Le torchon brûle entre Vinicius Jr et le Real Madrid. Le Brésilien ne s’entend pas vraiment avec Xabi Alonso, au point que l’international auriverde aurait refusé de prolonger chez les Merengue tant que la situation ne s’est pas arrangée. Les Merengue auraient toutefois nié les détails récemment révélés concernant un éventuel transfert du joueur de 25 ans.

Entre Vinicius Jr et le Real Madrid, la situation commence à devenir alarmante. L’international auriverde ne s’entend pas vraiment avec Xabi Alonso, qui l’a relégué au second plan derrière Kylian Mbappé. Le Brésilien a d’ailleurs laissé éclater sa colère contre le coach espagnol après avoir été remplacé contre le FC Barcelone pendant le Clasico.

Un transfert envisagé pour Vinicius Jr Certaines sources, dont The Athletic, ont ainsi révélé certains détails concernant une discussion entre Vinicius Jr et Florentino Pérez. Ces dernières semaines, la presse étrangère a évoqué la somme d’environ 100M€ pour un éventuel transfert de l’attaquant de 25 ans.