Remplaçant d'Achraf Hakimi : Le PSG a fait son choix !

Touché sérieusement à la cheville, Achraf Hakimi ne devrait plus rejouer cette année. Un sacré coup dur pour le PSG qui a pourtant décidé de ne pas recruter cet hiver. Luis Enrique a effectivement décidé de continuer à s'appuyer sur la polyvalence de ses joueurs à l'image de Warren Zaïre-Emery, Joao Neves ou Senny Mayulu.

A un peu plus d'un mois de l'ouverture du mercato d'hiver, du côté du PSG, la principale question concerne la possibilité de recruter un latéral droit afin de compenser la blessure d'Achraf Hakimi, victime d'une grosse entorse à la cheville et qui sera retenu à la CAN. L'international marocain ne reviendra donc pas à la compétition avec le PSG avant la fin du mois de janvier.

Pour remplacer Hakimi, le PSG opte pour la solution interne Et pourtant, selon les informations de L'EQUIPE, comme l'été dernier, le PSG aurait choisi de ne pas recruter de doublure à Achraf Hakimi. Luis Enrique serait très satisfait de l'effectif à sa disposition et s'appuiera sur des joueurs polyvalents à l'image de Warren Zaïre-Emery, Joao Neves ou Senny Mayulu. Sans oublier le jeune David Boly (16 ans), très apprécié en interne, et présent dans le groupe lors des deux derniers matches.