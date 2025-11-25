80M€ : Un énorme coup annoncé au PSG ?

Régulièrement utilisé par Luis Enrique après avoir fait ses débuts en professionnel la saison dernière, Ibrahim Mbaye est un des jeunes en qui le PSG place de grands espoirs. Walid Acherchour estime que l’attaquant âgé de 17 ans a les qualités pour devenir un titulaire à Paris et voir sa valeur marchande monter jusqu’à 80M€.
Au PSG, Luis Enrique n’hésite pas à faire confiance aux jeunes issus du centre de formation et en a déjà lancé plusieurs, à l’image d’Ibrahim Mbaye (17 ans). Celui qui vient de faire ses débuts avec le Sénégal (2 sélections, 1 but) a profité des blessures pour avoir plus de temps de jeu, jusqu’à s’imposer comme un titulaire à l’avenir ?
« Il peut être titulaire au PSG, aider le PSG, et être un joueur d’une valeur marchande à 70-80M€ »
« Ibrahim Mbaye crack européen ou pas ? Franchement, je ne sais pas. Avec Luis Enrique au PSG, les qualités qu’il a à 17 ans, j’y crois. Il peut être titulaire au PSG, aider le PSG, et être un joueur d’une valeur marchande à 70-80M€ dans le football moderne », a déclaré Walid Acherchour dans l’After Foot sur RMC.
« J'ai une exigence maximale avec lui »
En conférence de presse vendredi dernier, Luis Enrique avait évoqué l’évolution d’Ibrahim Mbaye. « Je ne peux pas être plus exigeant avec lui parce que je suis déjà au top avec tous les joueurs. C'est un titi mais il n'y a pas de changement de statut pour lui », a confié l’entraîneur du PSG. « Je vais lui demander la même chose qu’avant. Je suis content de sa qualité. Rien ne change, il faut continuer comme ça. J'ai une exigence maximale avec lui. »