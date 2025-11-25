80M€ : Un énorme coup annoncé au PSG ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Régulièrement utilisé par Luis Enrique après avoir fait ses débuts en professionnel la saison dernière, Ibrahim Mbaye est un des jeunes en qui le PSG place de grands espoirs. Walid Acherchour estime que l’attaquant âgé de 17 ans a les qualités pour devenir un titulaire à Paris et voir sa valeur marchande monter jusqu’à 80M€.

Au PSG, Luis Enrique n’hésite pas à faire confiance aux jeunes issus du centre de formation et en a déjà lancé plusieurs, à l’image d’Ibrahim Mbaye (17 ans). Celui qui vient de faire ses débuts avec le Sénégal (2 sélections, 1 but) a profité des blessures pour avoir plus de temps de jeu, jusqu’à s’imposer comme un titulaire à l’avenir ?

« Il peut être titulaire au PSG, aider le PSG, et être un joueur d’une valeur marchande à 70-80M€ » « Ibrahim Mbaye crack européen ou pas ? Franchement, je ne sais pas. Avec Luis Enrique au PSG, les qualités qu’il a à 17 ans, j’y crois. Il peut être titulaire au PSG, aider le PSG, et être un joueur d’une valeur marchande à 70-80M€ dans le football moderne », a déclaré Walid Acherchour dans l’After Foot sur RMC.