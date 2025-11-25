Transfert annulé au PSG : Le changement de dernière minute qui rend fou Al-Khelaïfi !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après six mois de prêt à la Juventus, Randal Kolo Muani devait continuer à la Vieille Dame. L’arrivée de Damien Comolli dans l’organigramme a fait capoter l’opération, rendant furieux Nasser Al-Khelaïfi. En embuscade, Tottenham a sauvé la mise du Paris Saint-Germain.

« J’essaie de me concentrer sur la Coupe du Monde des Clubs, qui est une compétition très disputée. Une fois le tournoi terminé, nous verrons ce qui se passe sur le marché. Si cela ne tenait qu’à moi, je resterais ici : je suis vraiment heureux à la Juve, je me sens bien ». A la fin du mois de juin, Randal Kolo Muani se montrait assez cash sur son avenir. A quelques jours de l’expiration de son prêt à la Juventus, l’attaquant sous contrat au PSG jusqu’à l’été 2028 savait ce qu’il voulait lors de sa prise de parole dans les colonnes de Tuttosport : poursuivre à la Vieille Dame.

Tout était prévu pour que Kolo Muani continue à Turin Le PSG et la Juventus s’étaient entendus quelques mois plus tôt sur un prêt sans option d’achat d’une demi-saison. Au terme de celui-ci, les positions des deux clubs ont demeuré les mêmes pour la suite, avec une modification contractuelle qui avait son importance. Le projet était de renouveler le prêt pour une saison complète cette fois-ci, avec une obligation d’achat au terme de cette aventure.