PSG - Ousmane Dembélé : Le pari dingue avec Kylian Mbappé !

Tout rafler sur son passage. Voici le message qu'Ousmane Dembélé a tenu à faire passer pendant son interview avec GQ France quelques semaines après avoir soulevé le Ballon d'or au Théâtre du Châtelet pour ses récents accomplissements avec le PSG. Cette saison, l'attaquant parisien compte bien réitérer l'expérience avec une Coupe du monde en prime.
Leurs chemins se sont séparés au bout d'une saison seulement en raison du départ de Kylian Mbappé du PSG vers le Real Madrid à l'été 2024. Dans la foulée, Ousmane Dembélé est devenu l'attaquant star du Paris Saint-Germain en parvenant à soulever la première Ligue des champions du club parisien en 55 années d'histoire.
«Tout gagner avec le Paris Saint-Germain»
Lauréat du Ballon d'or 2025, Ousmane Dembélé compte bien faire un carton plein à l'instar de la saison dernière. C'est du moins le discours qu'il a tenu en interview avec GQ France. « À vingt-huit ans, vous êtes au sommet de votre carrière, mais elle est encore loin d’être finie. Quels sont vos objectifs maintenant ? Les mêmes que la saison dernière : tout gagner avec le Paris Saint-Germain. On espère remporter une autre Ligue des Champions ».
«On espère ramener une troisième étoile avec la sélection»
En plus de la Ligue des champions qu'il entend bien une fois de plus chiper à son ami Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé a les yeux rivés sur la Coupe du monde 2026 avec une éventuelle troisième étoile brodée sur le maillot de la sélection bricolore. « On a une Coupe du monde en 2026 avec l’équipe de France, aussi. On est allés deux fois en finale [en 2018 et en 2022] donc on espère ramener une troisième étoile avec la sélection ».