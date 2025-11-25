PSG - Ousmane Dembélé : Le pari dingue avec Kylian Mbappé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Tout rafler sur son passage. Voici le message qu'Ousmane Dembélé a tenu à faire passer pendant son interview avec GQ France quelques semaines après avoir soulevé le Ballon d'or au Théâtre du Châtelet pour ses récents accomplissements avec le PSG. Cette saison, l'attaquant parisien compte bien réitérer l'expérience avec une Coupe du monde en prime.

Leurs chemins se sont séparés au bout d'une saison seulement en raison du départ de Kylian Mbappé du PSG vers le Real Madrid à l'été 2024. Dans la foulée, Ousmane Dembélé est devenu l'attaquant star du Paris Saint-Germain en parvenant à soulever la première Ligue des champions du club parisien en 55 années d'histoire.

«Tout gagner avec le Paris Saint-Germain» Lauréat du Ballon d'or 2025, Ousmane Dembélé compte bien faire un carton plein à l'instar de la saison dernière. C'est du moins le discours qu'il a tenu en interview avec GQ France. « À vingt-huit ans, vous êtes au sommet de votre carrière, mais elle est encore loin d’être finie. Quels sont vos objectifs maintenant ? Les mêmes que la saison dernière : tout gagner avec le Paris Saint-Germain. On espère remporter une autre Ligue des Champions ».