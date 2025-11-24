Laure Boulleau : La grande annonce sur les stars du PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Une situation inédite. Au PSG, quatre joueurs ont reçu de grosses récompenses individuelles avec Ousmane Dembélé (Ballon d’Or), Kang-In Lee (Joueur asiatique de l’année), Désiré Doué (Golden Boy), et Achraf Hakimi (Ballon d’Or Africain). Pour Laure Boulleau, les stars parisiennes n’ont pas été récompensées pour les mêmes raisons.

La saison 2024-2025 aura réellement mis le PSG sur le toit du monde. Quelques mois après le sacre parisien en Ligue des Champions, plusieurs joueurs ont reçu de grosses distinctions individuelles.

Quatre stars du PSG récompensées Si Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d’Or, Désiré Doué a également été sacré Golden Boy, Kang-In Lee meilleur joueur asiatique, et plus récemment, Achraf Hakimi a reçu le Ballon d’Or Africain. Quatre récompenses magnifiques pour les joueurs du PSG, qui n’ont pas forcément été récompensés pour les mêmes raisons selon l’ancienne joueuse Laure Boulleau.