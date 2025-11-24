Laure Boulleau : La grande annonce sur les stars du PSG !

Une situation inédite. Au PSG, quatre joueurs ont reçu de grosses récompenses individuelles avec Ousmane Dembélé (Ballon d’Or), Kang-In Lee (Joueur asiatique de l’année), Désiré Doué (Golden Boy), et Achraf Hakimi (Ballon d’Or Africain). Pour Laure Boulleau, les stars parisiennes n’ont pas été récompensées pour les mêmes raisons.
La saison 2024-2025 aura réellement mis le PSG sur le toit du monde. Quelques mois après le sacre parisien en Ligue des Champions, plusieurs joueurs ont reçu de grosses distinctions individuelles.
Quatre stars du PSG récompensées
Si Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d’Or, Désiré Doué a également été sacré Golden Boy, Kang-In Lee meilleur joueur asiatique, et plus récemment, Achraf Hakimi a reçu le Ballon d’Or Africain. Quatre récompenses magnifiques pour les joueurs du PSG, qui n’ont pas forcément été récompensés pour les mêmes raisons selon l’ancienne joueuse Laure Boulleau.
« Achraf hakimi, il a crevé individuellement l’écran tout au long de la saison »
« Je trouve quand même que c’est Hakimi qui a vraiment la récompense individuelle la plus « individuelle ». Doué, il a été bon individuellement mais on va dire qu’il a fait une demi-saison, et Dembélé et Lee, pour moi ce sont des récompenses collectives en fait. Alors qu’Achraf hakimi, il a crevé individuellement l’écran tout au long de la saison, donc ce Ballon d’Or est amplement mérité », a ainsi confié Laure Boulleau sur le plateau du Canal Football Club ce dimanche.