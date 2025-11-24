Dembélé remplacé : La grosse surprise du PSG !

Amadou Diawara

Victime d'une lésion au mollet gauche le 4 novembre, Ousmane Dembélé est sorti sur blessure contre le Bayern. Alors que son numéro 10 est incertain pour le choc face à Tottenham, programmé ce mercredi soir, Luis Enrique a déjà une idée de qui pourrait le remplacer dans son XI de départ. En effet, le coach du PSG pourrait faire confiance à Kang-In Lee, qui est en forme ces dernières semaines.

Lors du choc face au Bayern, qui eu lieu le 4 novembre, Ousmane Dembélé est sorti sur blessure. Victime d'une lésion au mollet gauche, le numéro 10 du PSG est éloigné des terrains depuis plusieurs semaines.

PSG-Tottenham : Ousmane Dembélé est incertain Pour le compte de la cinquième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, le PSG reçoit Tottenham au Parc des Princes ce mercredi soir. Incertain pour la réception des Spurs, Ousmane Dembélé ne devrait pas figurer dans le XI de départ de Luis Enrique. D'après Le Parisien, le coach du PSG préparerait une surprise pour remplacer le Ballon d'Or 2025.