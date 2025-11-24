Dembélé remplacé : La grosse surprise du PSG !

Victime d'une lésion au mollet gauche le 4 novembre, Ousmane Dembélé est sorti sur blessure contre le Bayern. Alors que son numéro 10 est incertain pour le choc face à Tottenham, programmé ce mercredi soir, Luis Enrique a déjà une idée de qui pourrait le remplacer dans son XI de départ. En effet, le coach du PSG pourrait faire confiance à Kang-In Lee, qui est en forme ces dernières semaines.
Lors du choc face au Bayern, qui eu lieu le 4 novembre, Ousmane Dembélé est sorti sur blessure. Victime d'une lésion au mollet gauche, le numéro 10 du PSG est éloigné des terrains depuis plusieurs semaines.
PSG-Tottenham : Ousmane Dembélé est incertain
Pour le compte de la cinquième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, le PSG reçoit Tottenham au Parc des Princes ce mercredi soir. Incertain pour la réception des Spurs, Ousmane Dembélé ne devrait pas figurer dans le XI de départ de Luis Enrique. D'après Le Parisien, le coach du PSG préparerait une surprise pour remplacer le Ballon d'Or 2025.
PSG : Lee va démarrer contre Tottenham ?
Selon les informations du Parisien, Kang-In Lee postule pour une place de titulaire ce mercredi soir. Etincelant ces dernières semaines, le numéro 19 du PSG pourrait remplacer Ousmane Dembélé dans la composition de départ de Luis Enrique. Pourtant, Kang-In Lee n'a pas été aligné d'entrée en Ligue des Champions lors des quatorze derniers matchs de son équipe. Comme précisé par le média français, l'international sud-coréen devrait accompagner Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia aux avant-postes contre Tottenham.