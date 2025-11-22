Nouveau crack au PSG, l’énorme coup de pression de Luis Enrique !

Axel Cornic

Les recrues ont été nombreuses au Paris Saint-Germain depuis la signature de Luis Enrique en 2023, avec notamment des stars comme Ousmane Dembélé. Mais le technicien espagnol a surtout mis un point d’honneur a développer les jeunes talents du centre de formation parisien, avec notamment Senny Mayulu ou encore Ibrahim Mbaye, qui commencent déjà à se faire un nom.

La jeunesse a pris le pouvoir. Alors que la politique du PSG a toujours été de recruter des stars mondiales déjà au summum de leur carrière, tout a changé en seulement quelques années. Luis Enrique souhaite en effet donner une plus grande place aux jeunes parisiens et le moins que l’on puisse dire, c’est que ça marche très bien.

Paris, producteur de pépites La liste des titis en équipe première se fait en effet toujours plus longue et l’une des dernières sensation s’appelle Ibrahim Mbaye. Ce dernier a d’ailleurs fait des débuts fracassants sur le plan international, puisqu’il a marqué un doublé lors de la large victoire du Sénégal sur le Kenya (8-0).