Ibrahima Konaté - PSG : Une offre est partie !

Alors que l’hiver n’est pas encore passé, le PSG préparerait déjà un gros coup pour l’été prochain sur le mercato. Le club de la capitale se tiendrait à l’affût de la moindre bonne opportunité sur le marché des transferts. Les dirigeants parisiens auraient ainsi coché le nom d’Ibrahima Konaté sur leur liste. L’international français voit son contrat à Liverpool expirer à l’issue de la saison.

«Liverpool a fait son offre à Konaté» Les Reds n’auraient toutefois pas perdu espoir de prolonger le défenseur de 26 ans. « Pour Konaté, ce qu’on peut dire c’est que Liverpool et ses agents restent en contact. Les discussions sont en cours. Liverpool a fait son offre à Konaté. Maintenant, c’est à Konaté de décider » a même révélé Fabrizio Romano dans le Here We Go Podcast.