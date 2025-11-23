PSG - Ibrahima Konaté : Une offre va partir !

Axel Cornic

En fin de contrat avec Liverpool, Ibrahima Konaté est l’un des joueurs les plus suivis du moment. Le Paris Saint-Germain aimerait le convaincre de revenir en France l’été prochain, mais la concurrence s’annonce terrible, puisque la liste des clubs intéressés par le défenseur central de 26 ans semble s’allonger de jour en jour.

Après avoir longtemps regardé à l’étranger, le PSG souhaite se concentrer sur les talents français et si possible, originaire d’Ile-de-France. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les talents issus de cette région sont très nombreux, éparpillés aux quatre coins de l’Europe.

Konaté au PSG ? L’un des grands objectifs du club parisien n’est autre qu’Ibrahima Konaté, natif de la Capitale et parti très jeune à l’étranger avec le RB Leipzig et maintenant Liverpool. Son contrat se termine en juin prochain et si des négociations sont en cours pour une éventuelle prolongation, le PSG rêve d’un formidable coup à 0€.