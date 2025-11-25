Le PSG vire un joueur de «très haut niveau» : L'incroyable aveu de Luis Enrique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse en marge du choc contre Tottenham en Ligue des champions, Luis Enrique a bien évidemment été interrogé sur ses retrouvailles avec Randal Kolo Muani, un joueur sur lequel il ne comptait plus. Mais l'entraîneur du PSG décrit tout de même un attaquant de «très haut niveau».

Mercredi soir sur la pelouse du Parc des Princes, Randal Kolo Muani retrouvera le PSG. Prêté à Tottenham l'été dernier, après un premier prêt à la Juventus lors de la seconde partie de saison dernière, l'international français n'entrait plus dans les plans de Luis Enrique, visiblement pas convaincu par son profil technique. Et alors qu'il s'apprête à retrouver Kolo Muani, le coach du PSG n'a pas tari d'éloges malgré tout pour l'attaquant prêté chez les Spurs.

Luis Enrique évoque le cas Kolo Muani « Je ne peux rien dire sur Kolo Muani, c'est un joueur international, de très haut niveau. C'est difficile pour beaucoup de joueurs d'être importants dans une équipe de ce niveau. Il a le niveau pour être important dans n'importe quelle équipe mais c'est difficile de valoriser ça », confie-t-il en conférence de presse.