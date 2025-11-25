Quatre transferts : Le PSG prépare une énorme surprise !

Cet hiver, le PSG n'a pas prévu de grands mouvements, mais cela n'empêche pas les Parisiens d'anticiper toutes les éventualités. Comme celle de départs au sein de l'effectif. Ainsi, Matvey Safonov et Lucas Beraldo paraissent être les joueurs les plus concernés par un potentiel départ. Et si cela se confirmait, deux joueurs seraient alors recrutés pour les remplacer.
Le mercato d'hiver ouvrira ses portes le 1er janvier prochain et plusieurs clubs l'attendent avec impatience afin d'effectuer quelques retouches à leurs effectifs. Le PSG avait par exemple réussi à recruter Khvicha Kvaratskhelia en janvier dernier pour 70M€. Mais cette fois-ci, l'hiver devrait être plus calme.
Le PSG n'a pas prévu de recruter cet hiver...
En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG n'envisage pas de se renforcer cet hiver sur le mercato. Une tendance confirmée par L'EQUIPE dans ses colonnes ce mardi. Malgré les nombreuses blessures au sein de son effectif, le club parisien n'a effectivement pas l'intention d'empiler les joueurs, ce qui annonce un mercato bien calme.
... mais les départs de Safonov et Beraldo pourraient tout changer
Cependant, une donnée pourrait changer la stratégie du PSG sur le mercato. En effet, comme le précise L'EQUIPE, si jamais des départs étaient bouclés cet hiver, le club de la capitale s'activerait alors pour les compenser. Dans cette optique, deux joueurs sont principalement concernés à savoir Matvey Safonov et Lucas Beraldo, deux joueurs qui se sont plaints de leur temps de jeu. Et si jamais ils venaient à partir, le PSG recruter des joueurs pour les remplacer. Quatre mouvements pourraient donc avoir lieu cet hiver.