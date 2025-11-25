Quatre transferts : Le PSG prépare une énorme surprise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet hiver, le PSG n'a pas prévu de grands mouvements, mais cela n'empêche pas les Parisiens d'anticiper toutes les éventualités. Comme celle de départs au sein de l'effectif. Ainsi, Matvey Safonov et Lucas Beraldo paraissent être les joueurs les plus concernés par un potentiel départ. Et si cela se confirmait, deux joueurs seraient alors recrutés pour les remplacer.

Le mercato d'hiver ouvrira ses portes le 1er janvier prochain et plusieurs clubs l'attendent avec impatience afin d'effectuer quelques retouches à leurs effectifs. Le PSG avait par exemple réussi à recruter Khvicha Kvaratskhelia en janvier dernier pour 70M€. Mais cette fois-ci, l'hiver devrait être plus calme.

Le PSG n'a pas prévu de recruter cet hiver... En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG n'envisage pas de se renforcer cet hiver sur le mercato. Une tendance confirmée par L'EQUIPE dans ses colonnes ce mardi. Malgré les nombreuses blessures au sein de son effectif, le club parisien n'a effectivement pas l'intention d'empiler les joueurs, ce qui annonce un mercato bien calme.