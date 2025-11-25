PSG - Rêve à l’étranger : Ousmane Dembélé annonce la couleur avant son départ !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ousmane Dembélé, récent vainqueur du Ballon d’Or après avoir remporté la Ligue des champions avec le PSG, nourrit de grandes ambitions pour l'avenir. En ligne de mire : un second sacre européen avec Paris et une troisième étoile avec les Bleus lors de la Coupe du monde 2026, qui aura lieu aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Le 31 mai dernier, Ousmane Dembélé remportait la première Ligue des champions de sa carrière avec le PSG, de quoi lui permettre de décrocher quelques mois plus tard le Ballon d’Or. L’international français dispose d’un palmarès de rêve, lui qui faisait partie du groupe tricolore qui a triomphé en Russie il y a plus de sept ans, le deuxième sacre mondial de l’équipe de France. Et le numéro 10 du PSG a encore soif de victoire.

Le rêve américain de Dembélé Alors que sa présence dans la liste de Didier Deschamps fait peu de doute pour la Coupe du monde en Amérique l’été prochain, Ousmane Dembélé rêve d’une troisième étoile, et d’une autre Ligue des champions avec le PSG. « Les mêmes que la saison dernière : tout gagner avec le Paris Saint-Germain. On espère remporter une autre Ligue des Champions. On a une Coupe du monde en 2026 avec l’équipe de France, aussi. On est allés deux fois en finale [en 2018 et en 2022] donc on espère ramener une troisième étoile avec la sélection », a confié l’international français, interrogé par GQ.