PSG - Transfert d’une star : La grande décision qui se prépare !

Le PSG pourrait accueillir un défenseur de renom l’été prochain. En fin de contrat avec Liverpool à l’issue de la saison, Ibrahima Konaté n’a toujours pas tranché pour son avenir. Les Reds lui ont pourtant déjà fait une offre. La balle serait désormais dans le camp de l’international français, qui va devoir prendre une grande décision pour son mercato.

Le PSG pourrait frapper un grand coup sur le mercato... l’été prochain ! À l’affût de la moindre bonne opportunité, le club de la capitale garderait un œil très attentif sur la situation d’Ibrahima Konaté. L’international français voit son contrat avec Liverpool expirer à l’issue de la saison. Le défenseur de 26 ans va ainsi devoir prendre une grande décision pour la suite de sa carrière.

«C’est au joueur et aux agents de décider» « On connaît l’intérêt du Real Madrid. Ils restent intéressés par Konaté. Liverpool a fait son offre. Maintenant c’est au joueur et aux agents de décider. Liverpool attend une réponse » a indiqué le journaliste spécialiste du mercato Fabrizio Romano dans le Here We Go Podcast.