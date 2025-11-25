OM - De Zerbi : Une légende acte sa signature !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis qu'il a signé à l'OM, Roberto De Zerbi a plusieurs fois affirmé qu'il connaissait déjà le club phocéen depuis longtemps. Et pour cause, le technicien italien révèle que lorsqu'il était joueur à l'AC Milan, un entraîneur lui avait conseillé de regarder des vidéos de Chris Waddle, légende de l'OM.

Nommé entraîneur de l'OM en 2024, Roberto De Zerbi n'arrivait pas en terre inconnue à Marseille. Et pour cause, le technicien italien assure que lorsqu'il était joueur, il regardait des matches de l'OM grâce notamment à un entraîneur de l'AC Milan qui lui conseillait de s'inspirait de Chris Waddle.

Comment Waddle a indirectement convaincu De Zerbi « Quand j'étais à l'AC Milan, lors des matchs de Ligue des champions, il y avait un entraîneur qui me disait : "Roberto, ce soir, il y a un match de l'Olympique de Marseille. Regarde-les. Il y a un joueur dont tu dois t'inspirer, dont tu dois t'approprier les techniques. Tous ses gestes techniques. Et ce joueur, c'était Chris Waddle », confie-t-il dans une interview accordée au Telegraph.