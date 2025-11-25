OM - De Zerbi : Une légende acte sa signature !

Depuis qu'il a signé à l'OM, Roberto De Zerbi a plusieurs fois affirmé qu'il connaissait déjà le club phocéen depuis longtemps. Et pour cause, le technicien italien révèle que lorsqu'il était joueur à l'AC Milan, un entraîneur lui avait conseillé de regarder des vidéos de Chris Waddle, légende de l'OM.
Comment Waddle a indirectement convaincu De Zerbi
« Quand j'étais à l'AC Milan, lors des matchs de Ligue des champions, il y avait un entraîneur qui me disait : "Roberto, ce soir, il y a un match de l'Olympique de Marseille. Regarde-les. Il y a un joueur dont tu dois t'inspirer, dont tu dois t'approprier les techniques. Tous ses gestes techniques. Et ce joueur, c'était Chris Waddle », confie-t-il dans une interview accordée au Telegraph.
«Il y a un joueur dont tu dois t'inspirer à l'OM»
D'ailleurs, Roberto De Zerbi affirme qu'il continue de s'inspirer de Chris Waddle pour faire progresser Mason Greenwood. « Je montre les buts de Chris Waddle à Greenwood. C'était un artiste du football. Il n'était pas un joueur britannique typique. Comme Gazza, Paul Gascoigne », ajoute l'entraîneur l'OM.