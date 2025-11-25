Changement d’entraîneur à Paris : Le coup de tonnerre annoncé en direct !

Maintenu à son poste après la montée en Ligue 1 malgré le changement de propriétaire, Stéphane Gilli pourrait faire les frais de la mauvaise passe du Paris FC, selon Walid Acherchour. Le consultant de RMC s’inquiète de l’avenir du technicien français et estime que les deux prochains matchs pourraient être décisifs.
Battu par le LOSC (4-2) dimanche, le Paris FC a enchaîné une deuxième défaite consécutive après celle contre Rennes (0-1), la quatrième lors de ses six derniers matchs. 12es au classement avec 14 points, les Parisiens n’ont que trois longueurs d’avance sur la zone de relégation.
Auxerre, Le Havre et Toulouse d'ici à la trêve
D’ici à la trêve hivernale, le Paris FC doit affronter Auxerre le week-end prochain, puis Le Havre et Toulouse. Trois concurrents directs dans l’optique du maintien et selon Walid Acherchour, les deux prochaines rencontres pourraient être décisives pour l’avenir de Stéphane Gilli, sous contrat jusqu’en juin 2027, sur le banc parisien.
« Si ça se passe mal, il peut ne pas passer la trêve »
« Gilli, je trouve qu’avec le mercato bidon qu’ils ont fait, ce qu’ils ont fait sur Otavio, Geubbels, même Moses qui est très décevant, Ikoné… Je trouve qu’il s’en sort pas trop mal. Mais Gilli, j’ai peur que les deux prochains matchs, Auxerre et Le Havre, si ça se passe mal, il peut ne pas passer la trêve », a déclaré Walid Acherchour dans l’After Foot sur RMC.