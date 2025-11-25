Changement d’entraîneur à Paris : Le coup de tonnerre annoncé en direct !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Maintenu à son poste après la montée en Ligue 1 malgré le changement de propriétaire, Stéphane Gilli pourrait faire les frais de la mauvaise passe du Paris FC, selon Walid Acherchour. Le consultant de RMC s’inquiète de l’avenir du technicien français et estime que les deux prochains matchs pourraient être décisifs.

Battu par le LOSC (4-2) dimanche, le Paris FC a enchaîné une deuxième défaite consécutive après celle contre Rennes (0-1), la quatrième lors de ses six derniers matchs. 12es au classement avec 14 points, les Parisiens n’ont que trois longueurs d’avance sur la zone de relégation.

Auxerre, Le Havre et Toulouse d'ici à la trêve D’ici à la trêve hivernale, le Paris FC doit affronter Auxerre le week-end prochain, puis Le Havre et Toulouse. Trois concurrents directs dans l’optique du maintien et selon Walid Acherchour, les deux prochaines rencontres pourraient être décisives pour l’avenir de Stéphane Gilli, sous contrat jusqu’en juin 2027, sur le banc parisien.