OM - De Zerbi reçoit un gros contrat : Il confirme !

En 2024, l'OM réalise un très joli coup en actant la signature de Roberto De Zerbi pour remplacer Jean-Louis Gasset. Le technicien italien quittait alors Brighton où il a laissé une très belle trace. De quoi lui ouvrir les portes de la Premier League puisqu'il confirme avoir reçu des offres de clubs anglais avant que l'OM n'intervienne.

Après le départ de Jean-Louis Gasset au terme d'une saison 2023/2024 très compliquée, l'OM souhaitait attirer un entraîneur pour enfin stabiliser son projet au sortir d'un exercice qui avait vu quatre coachs se succéder. Dans cette optique, après avoir tenté le coup pour Sergio Conceiçao et surtout Paulo Fonseca, l'OM fonce finalement sur Roberto De Zerbi. Un très gros coup puisque le technicien italien révèle avoir reçu des offres de Premier League.

La Premier League a tenté le coup pour De Zerbi « Oui, j'ai reçu des offres de la Premier League, mais il ne serait pas juste d'en parler », confie-t-il dans une interview accordée au Telegraph. A l'époque, Manchester United aurait notamment tenté le coup en lui offrant un très gros contrat. Mais Roberto De Zerbi a refusé, laissant la porte ouverte à d'autres clubs.