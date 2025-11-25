Mercato - OM : De Zerbi prêt à claquer la porte, il dévoile la vérité !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La saison dernière, dès le mois de novembre, suite à une défaite face à l’AJ Auxerre, Roberto De Zerbi avait évoqué la possibilité de faire ses valises. A peine arrivé à l’OM, l’Italien évoquait donc un départ. Mais était-il pour autant réellement proche de claquer la porte ? Connaissant bien De Zerbi, Salim Lamrani est revenu sur ce moment.

Jouer au Vélodrome n’a pas tout le temps était un avantage pour l'OM. La saison dernière, le club phocéen éprouvait les plus grandes difficultés à domicile. On avait pu le voir lors d'un match perdu face à l’AJ Auxerre (1-3). Un revers qui avait particulièrement agacé Roberto De Zerbi et c'est ainsi que l'entraîneur de l’OM, arrivé pourtant quelques mois plus tôt, avait balancé : « Je viens ici pour donner quelque chose, pour transmettre, je vis pour quelque chose qui transcende le football. Si c'est moi le problème, je dois partir. L'argent, je m'en fous ».

« Une façon d’assumer sa part de responsabilités » Toujours entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi n’est donc pas parti. Mais était-il pour autant proche de claquer la porte ? Auteur d’un livre consacré à l’Italien et le connaissant donc très bien, Salim Lamrani a expliqué pour After FC : « Non, je n’y crois pas. C’était une façon d’assumer sa part de responsabilités. De Zerbi, c’est quelqu’un qui assume ses responsabilités, notamment face à l’adversité. Ce n’est pas quelqu’un qui va pointer du doigt tel ou tel joueur quand il y a des difficultés sur le terrain ».