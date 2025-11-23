Ibrahima Konaté au PSG : Une date annoncée pour son transfert !

Axel Cornic

Depuis quelques années, le Paris Saint-Germain a changé son fusil d’épaule et a décidé de miser plus sur les talents français, qu’ils soient jeunes ou déjà confirmés. Ça se confirme une nouvelle fois sur le mercato, puisqu’un autre joueur majeur de l’équipe de France est suivi de près avec Ibrahima Konaté, dont le contrat avec Liverpool se termine en juin prochain.

Terminé les stars étrangères. Le PSG souhaite désormais avoir un collectif à grande majorité français et surtout international. Cela s’est vu avec l’arrivée de plusieurs stars de l’équipe de France comme Ousmane Dembélé ou encore Lucas Hernandez. Et si certains ont quitté le navire comme Kylian Mbappé, d’autres pourraient bientôt débarquer.

Konaté au PSG ? Cela pourrait être le cas d’Ibrahima Konaté, qui semble être l’une des grandes priorités du PSG sur le marché des transferts. Il faut dire que le défenseur central pourrait être la grande occasion de l’été 2026, puisque le contrat qui le lie à Liverpool se termine au mois de juin et pour le moment, il n’a toujours pas prolongé.