Ibrahima Konaté : La signature qui va régaler le PSG ?

Où évoluera Ibrahima Konaté la saison prochaine ? Cette question risque d’enflammer le mercato lors des mois à venir. En fin de contrat en juin prochain à Liverpool, l’international français serait notamment dans le viseur du PSG. Les Reds semblent d’ailleurs avoir déjà identifié le successeur du défenseur de 26 ans, ce qui pourrait permettre aux Rouge-et-Bleu d’avancer plus sereinement sur le dossier.

Le feuilleton Ibrahima Konaté risque d’enflammer le mercato lors des mois à venir. Alors que son contrat avec Liverpool expire en juin prochain, le défenseur de 26 ans n’a toujours pris aucune décision pour son avenir. L’international français aurait d’ailleurs l’embarras du choix s’il venait à quitter les Reds. Plusieurs cadors européens, dont le PSG, seraient intéressés par ses services.

Liverpool a trouvé le successeur de Konaté ? Liverpool, de son côté, n’a pas perdu espoir de le prolonger. Mais dans le doute, le club de Premier League souhaite protéger ses arrières. TEAMtalk a ainsi révélé que les Reds avaient déjà identifié le successeur d’Ibrahima Konaté. Liverpool voudrait en effet miser sur Marc Guehi, qui n’entend pas prolonger son contrat qui arrive à son terme à l’issue de la saison à Crystal Palace.