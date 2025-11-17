Transfert d’une star à 70M€, le PSG va refaire le coup ?

La saison dernière, un certain transfert avait tout changé au PSG. En déboursant 70M€ pour le recrutement de Khvicha Kvaratskhelia, le club parisien s’était attiré une nouvelle star venue redynamiser l’attaque. Minée par les blessures en ce début de saison, la formation de Luis Enrique doit-elle rééditer avec un gros transfert en janvier ?
Le PSG dispose déjà d’un effectif plus que conséquent. Cependant, le club parisien fait face à de nombreuses blessures en ce début de saison. Luis Enrique ne peut pas compter sur ses stars offensives à 100 % comme le coach espagnol l’a récemment rappelé en conférence de presse.
Kvaratskhelia a tout changé au PSG
La saison dernière, le mois de janvier avait été primordial dans la saison du PSG. En effet, le club de la capitale avait déboursé 70M€ afin de recruter Khvicha Kvaratskhelia. Arrivé en concurrence de Bradley Barcola sur le côté gauche de l’attaque, le Géorgien avait énormément apporté au PSG, étant très décisif en Ligue des Champions.
Que doit faire Paris cet hiver ?
Ainsi, la question se pose désormais, le PSG doit-il sortir le chéquier et recruter un gros joueur au mois de janvier prochain ? Le club parisien pourrait également décider de recruter des joueurs moins importants, mais de complément, notamment au poste de latéral droit afin de pallier l’absence d’Achraf Hakimi.
Que doit faire le PSG sur ce mercato hivernal ? A vos votes !