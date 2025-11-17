Transfert d’une star à 70M€, le PSG va refaire le coup ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

La saison dernière, un certain transfert avait tout changé au PSG. En déboursant 70M€ pour le recrutement de Khvicha Kvaratskhelia, le club parisien s’était attiré une nouvelle star venue redynamiser l’attaque. Minée par les blessures en ce début de saison, la formation de Luis Enrique doit-elle rééditer avec un gros transfert en janvier ?

Le PSG dispose déjà d’un effectif plus que conséquent. Cependant, le club parisien fait face à de nombreuses blessures en ce début de saison. Luis Enrique ne peut pas compter sur ses stars offensives à 100 % comme le coach espagnol l’a récemment rappelé en conférence de presse.

Kvaratskhelia a tout changé au PSG La saison dernière, le mois de janvier avait été primordial dans la saison du PSG. En effet, le club de la capitale avait déboursé 70M€ afin de recruter Khvicha Kvaratskhelia. Arrivé en concurrence de Bradley Barcola sur le côté gauche de l’attaque, le Géorgien avait énormément apporté au PSG, étant très décisif en Ligue des Champions.