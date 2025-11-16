Transfert au Real Madrid : La catastrophe qui va dégoûter l’OL ?

Pierrick Levallet

L’OL devrait accueillir un nouveau buteur en janvier prochain. Sauf retournement de situation, Endrick débarquera au sein du club rhodanien cet hiver. Le Real Madrid souhaite toutefois inclure une grosse condition dans le deal, qui pourrait totalement dégoûter Paulo Fonseca et les dirigeants lyonnais avec le buteur de 19 ans.

L’OL semble tenir son nouveau buteur vedette. Après les départs d’Alexandre Lacazette et de Georges Mikautadze, le club rhodanien a recruté Martin Satriano dans les ultimes heures du mercato. Mais ce ne serait pas suffisant pour Paulo Fonseca. Les dirigeants lyonnais se sont donc activés sur le mercato cet hiver pour lui dénicher un nouvel attaquant.

Endrick prend la direction de l'OL Et sauf retournement de situation, l’OL va accueillir Endrick dans ses rangs d’ici quelques semaines. En manque de temps de jeu au Real Madrid, l’international auriverde souhaite se relancer en vue de la Coupe du monde 2026. Et le Brésilien estime que la Ligue 1 est la destination idéale pour se remettre en lumière.