Transfert de Chevalier : C'est la panique au PSG !

Lors du dernier mercato estival, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a bouclé la signature de Lucas Chevalier. Transféré pour une somme proche de 55M€, bonus compris, le gardien français vit des débuts compliqués à Paris. D'après Benoit Costil, les portiers sont soumis à une lourde pression lorsqu'ils évoluent au PSG.
Etincelant sous les couleurs du LOSC la saison dernière, Lucas Chevalier a tapé dans l'oeil de la direction du PSG. A tel point que les hautes sphères parisiennes ont formulé une offre d'environ 55M€, bonus compris, pour finaliser le transfert du gardien de 24 ans lors du dernier mercato estival. Une offensive qui a fait mouche.
Chevalier est à la peine au PSG
Arrivé au PSG il y a seulement quelques mois, Lucas Chevalier a dû mal à s'acclimater à ses nouvelles couleurs. En effet, le gardien numéro 2 de l'équipe de France peine à évoluer à son meilleur niveau à Paris. A en croire Benoit Costil, interrogé dans l'émission l'Intégrale Foot, tous les portiers sont sous pression lorsqu'ils signent au PSG.
«C'est le PSG là, il sait qu'il est attendu»
« Avec tout le respect qu'on a pour Lille, qui est un super club, je pense qu'il (Lucas Chevalier) sait qu'il change de standing de club : là, c'est le PSG. Il sait qu'il est attendu. Donnarumma a fait six derniers mois exceptionnels. Mais qui s'est imposé très tôt, très vite au PSG ? A part Keylor Navas peut-être, et Sirigu. Mais ce n'était pas le PSG de maintenant non plus. Ça a été compliqué pour tous. Ça peut paraître long pour certains, je peux l'entendre, mais je pense qu'il est encore dans cette phase d'apprentissage, qui peut s'accélérer à la suite de cette sélection. Je trouve les gens un peu durs. Il faut être gardien de but pour pouvoir vraiment juger objectivement. C'est un poste à part », a déclaré Benoit Costil, ancien gardien du LOSC, sur les ondes de RMC Sport.