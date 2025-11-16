Transfert de Chevalier : C'est la panique au PSG !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a bouclé la signature de Lucas Chevalier. Transféré pour une somme proche de 55M€, bonus compris, le gardien français vit des débuts compliqués à Paris. D'après Benoit Costil, les portiers sont soumis à une lourde pression lorsqu'ils évoluent au PSG.

Etincelant sous les couleurs du LOSC la saison dernière, Lucas Chevalier a tapé dans l'oeil de la direction du PSG. A tel point que les hautes sphères parisiennes ont formulé une offre d'environ 55M€, bonus compris, pour finaliser le transfert du gardien de 24 ans lors du dernier mercato estival. Une offensive qui a fait mouche.

Chevalier est à la peine au PSG Arrivé au PSG il y a seulement quelques mois, Lucas Chevalier a dû mal à s'acclimater à ses nouvelles couleurs. En effet, le gardien numéro 2 de l'équipe de France peine à évoluer à son meilleur niveau à Paris. A en croire Benoit Costil, interrogé dans l'émission l'Intégrale Foot, tous les portiers sont sous pression lorsqu'ils signent au PSG.