Polémique raciste : La révélation du vestiaire de l’équipe de France sur Chevalier !

Alexis Brunet

Normalement titulaire dimanche avec l’équipe de France contre l’Azerbaïdjan, Lucas Chevalier va avoir une occasion de faire parler de lui et en bien. Dernièrement, le portier du PSG a plutôt attiré l’attention pour les mauvaises raisons avec un like polémique sur une vidéo Instagram appelant à voter pour le Rassemblement national. Malgré cette affaire, le joueur de 24 ans est soutenu par le vestiaire de l’équipe de France, qui trouve injuste le procès qui est fait à l’ancien Lillois.

Quand on est un joueur du PSG, chaque fait et geste est épié et Lucas Chevalier en a fait l’amère expérience dernièrement. Le gardien de but s’est fait fortement critiquer sur les réseaux sociaux pour avoir liké une vidéo Instagram qui appelait à voter pour le Rassemblement national. Pour mettre fin à cette vague de haine, le joueur de 24 ans a tenu à s’expliquer, affirmant que c’était un accident et que cela ne correspondait en rien à ses valeurs.

Le vestiaire de l’équipe de France soutient Chevalier Lucas Chevalier ne traverse donc pas la meilleure période de sa vie, mais il peut compter sur le soutien du vestiaire de l’équipe de France. D’après les informations du Parisien, l’environnement de la sélection trouverait le procès fait au joueur du PSG assez dur et même injuste.