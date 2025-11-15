Kylian Mbappé - Pierre Ménès : Le clash sur internet !

Amadou Diawara

Avant le déplacement de l'équipe de France en Azerbaïdjan, la FFF a annoncé le forfait de Kylian Mbappé. Indigné, Jérôme Rothen a dénoncé un scandale. Dans une vidéo publiée sur YouTube, Pierre Ménès s'en est pris à l'ancien milieu gauche du PSG.

Pour le compte de la sixième et dernière journée des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France se déplace en Azerbaïdjan ce dimanche. Avant ce rendez-vous, la FFF a annoncé le forfait de Kylian Mbappé.

Pierre Ménès tacle Jérôme Rothen Présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce vendredi, Jérôme Rothen a crié au scandale. « Le forfait de Kylian Mbappé ? Il est capitaine de l'équipe de France, il a un traitement de faveur, OK. Mais il a des coéquipiers à côté ! Tu crois que tous les coéquipiers qui vont aller à Bakou, et ceux qui jouent autant voire plus que Mbappé sur l'année, ne sont pas fatigués et ont envie de le jouer ce match cacahuète? Non. Mais par contre eux ils y vont parce qu'ils sont obligés. Et Kylian Mbappé, lui, a ce traitement de faveur-là ? Quand tu es qualifié, tout passe, mais quand c'est plus compliqué... Quand tu prends des décisions comme ça, ça peut créer des problèmes dans le vestiaire, et moi je reste persuadé qu'il y a des joueurs qui en ont ras-la-casquette de ce traitement de faveur », a pesté l'ancien milieu gauche du PSG sur les ondes de RMC Sport.