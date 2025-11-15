Mbappé et Yamal dans la même équipe, l'annonce choc !

Amadou Diawara

Alors que la Russie affronte le Chili ce samedi après-midi, Valery Karpin était présent en conférence de presse d'avant-match ce vendredi. Interrogé sur les joueurs qu'il aimerait avoir dans son équipe, le sélectionneur de 56 ans a cité les noms de Kylian Mbappé et de Lamine Yamal.

Ce samedi, la Russie a rendez-vous avec le Chili. En effet, les deux sélections s'affrontent en amical à 16 heures.

Le sélectionneur de la Russie rêve de Mbappé et Yamal Présent en conférence de presse d'avant-match ce vendredi, Valery Karpin a été questionné sur les joueurs qu'il aimerait voir intégrer son équipe. Et le sélectionneur de la Russie n'a pas hésité à citer les noms de Kylian Mbappé et de Lamine Yamal, qui défendent respectivement les couleurs de la France et de l'Espagne.