Cristiano Ronaldo : L'annonce lunaire sur ses parties intimes...

À 40 ans, Cristiano Ronaldo se montre toujours aussi performant, que cela soit avec son pays ou bien son club d’Al-Nassr. Coéquipier du Portugais pendant une saison au Real Madrid, Rafael van der Vaart s’est confié sur le monstre de travail qu’est le multiple Ballon d’or. Le Néerlandais a également fait au passage une révélation sur les parties intimes de son ancien camarade.
De 2009 à 2018, Cristiano Ronaldo a porté les couleurs du Real Madrid et il en est devenu une légende. Le Portugais a inscrit pas moins de 450 buts en 438 matchs avec la Casa Blanca et il a pu évoluer avec certains des meilleurs joueurs du monde comme Raul, Karim Benzema ou bien encore Sergio Ramos.
« C’était fantastique d’être son coéquipier »
Si Cristiano Ronaldo est encore sur les terrains à 40 ans, c’est qu’il fait très attention à lui-même et qu’il est un monstre de travail. Coéquipier du Portugais pendant une saison à Madrid, Rafael van der Vaart ne peut que confirmer et il a d’ailleurs livré une anecdote savoureuse à ce sujet. Ses propos sont rapportés par Foot Mercato. « Cristiano Ronaldo était un coéquipier incroyable. Mais je ne le voyais pas beaucoup, car il était toujours occupé avec lui-même. J’ai dit un jour qu’il était le seul coéquipier dont je n’avais jamais vu la bite, car il était toujours le premier à arriver et le dernier à partir. Il n’a pas apprécié que je dise ça ! Il avait plus de crèmes hydratantes dans son sac que tous les autres joueurs réunis, mais… il était sensationnel. Je n’avais même pas 5 % de sa motivation à l’entraînement. C’était fantastique d’être son coéquipier. »
La Coupe du monde dans le viseur
Alors qu’il a déjà 40 ans, Cristiano Ronaldo semble vouloir faire durer le plaisir encore. L’attaquant veut disputer la Coupe du monde 2026 avec le Portugal, mais ce n’est pas tout. Récemment, l’ancien joueur du Real Madrid a prolongé son contrat avec Al-Nassr jusqu’en 2027. L’un de ses derniers objectifs sera d’atteindre la barre des 1000 buts en carrière. Cela devrait être possible, car il en a déjà inscrit plus de 950.