Cristiano Ronaldo : L'annonce lunaire sur ses parties intimes...

Alexis Brunet

À 40 ans, Cristiano Ronaldo se montre toujours aussi performant, que cela soit avec son pays ou bien son club d’Al-Nassr. Coéquipier du Portugais pendant une saison au Real Madrid, Rafael van der Vaart s’est confié sur le monstre de travail qu’est le multiple Ballon d’or. Le Néerlandais a également fait au passage une révélation sur les parties intimes de son ancien camarade.

De 2009 à 2018, Cristiano Ronaldo a porté les couleurs du Real Madrid et il en est devenu une légende. Le Portugais a inscrit pas moins de 450 buts en 438 matchs avec la Casa Blanca et il a pu évoluer avec certains des meilleurs joueurs du monde comme Raul, Karim Benzema ou bien encore Sergio Ramos.

« C’était fantastique d’être son coéquipier » Si Cristiano Ronaldo est encore sur les terrains à 40 ans, c’est qu’il fait très attention à lui-même et qu’il est un monstre de travail. Coéquipier du Portugais pendant une saison à Madrid, Rafael van der Vaart ne peut que confirmer et il a d’ailleurs livré une anecdote savoureuse à ce sujet. Ses propos sont rapportés par Foot Mercato. « Cristiano Ronaldo était un coéquipier incroyable. Mais je ne le voyais pas beaucoup, car il était toujours occupé avec lui-même. J’ai dit un jour qu’il était le seul coéquipier dont je n’avais jamais vu la bite, car il était toujours le premier à arriver et le dernier à partir. Il n’a pas apprécié que je dise ça ! Il avait plus de crèmes hydratantes dans son sac que tous les autres joueurs réunis, mais… il était sensationnel. Je n’avais même pas 5 % de sa motivation à l’entraînement. C’était fantastique d’être son coéquipier. »