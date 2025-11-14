Cristiano Ronaldo : Agression devant les caméras, la presse espagnole annonce une tragédie !

Ce jeudi, Cristiano Ronaldo a vu rouge. Lors du choc entre l'Irlande et le Portugal, la star de 40 ans a été expulsée, et ce, après avoir mis un coup de coude dans le dos de Dara O’Shea. D'après la presse espagnole, Cristiano Ronaldo va écoper de trois matchs de suspension si l'arbitre de la rencontre le juge coupable d'une agression.
Ce jeudi, l'Irlande a reçu le Portugal, et ce, pour le compte de la cinquième journée des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026. Malheureusement pour les hommes de Roberto Martinez, ils se sont inclinés à l'Aviva Stadium (2-0). De surcroit, ils ont perdu Cristiano Ronaldo, expulsé en cours de match.
Portugal : Cristiano Ronaldo suspendu trois matchs ?
Après avoir asséné un coup de coude dans le dos de Dara O’Shea, Cristiano Ronaldo a écopé d'un carton rouge. A cause de son vilain geste, CR7 pourrait manquer les trois prochains matchs du Portugal.
Cristiano Ronaldo va manquer le début de la Coupe du Monde ?
Selon les informations d'AS, l'arbitre d'Irlande-Portugal pourrait écrire dans son rapport que Cristiano Ronaldo a été l'auteur d'une agression. Dans un tel scénario, le capitaine et numéro 7 de Roberto Martinez sera suspendu lors des trois prochains matchs de sa sélection. Ainsi, Cristiano Ronaldo manquera la réception de l'Arménie ce dimanche après-midi. Et en cas de qualification pour la Coupe du Monde 2026, il pourrait donc être absent pour les deux premières journées. Ce qui serait terrible pour CR7, qui a d'ores et déjà annoncé que ce Mondial sera son dernier.