Cristiano Ronaldo : Agression devant les caméras, la presse espagnole annonce une tragédie !

Amadou Diawara

Ce jeudi, Cristiano Ronaldo a vu rouge. Lors du choc entre l'Irlande et le Portugal, la star de 40 ans a été expulsée, et ce, après avoir mis un coup de coude dans le dos de Dara O’Shea. D'après la presse espagnole, Cristiano Ronaldo va écoper de trois matchs de suspension si l'arbitre de la rencontre le juge coupable d'une agression.

Ce jeudi, l'Irlande a reçu le Portugal, et ce, pour le compte de la cinquième journée des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026. Malheureusement pour les hommes de Roberto Martinez, ils se sont inclinés à l'Aviva Stadium (2-0). De surcroit, ils ont perdu Cristiano Ronaldo, expulsé en cours de match.

