Laure Boulleau, son prochain coup de coeur révélé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Toujours aussi attentive à l'actualité du club de son coeur où elle a passé l'intégralité de sa carrière, le PSG, Laure Boulleau évoque l'arrivée en équipe première de David Boly. Et la consultante du Canal Football Club semble déjà sous le charme du jeune latéral droit du PSG dont elle vante les qualités.

Ancienne grande figure de la section féminine du PSG, Laure Boulleau vit à fond sa reconversion en tant que consultante sur Canal + depuis 2018. Elle continue de suivre de très près l'actualité du club de la capitale, qui est notamment marquée cette saison par les nombreuses blessures, comme celle d'Achraf Hakimi. Luis Enrique a donc décidé de convoquer le jeune David Boly (16 ans) en équipe première lors du dernier match du PSG, et ce renfort semble déjà beaucoup plaire à Laure Boulleau.

Nouveau titi au PSG « Je sais qu'il est encore un peu jeune, il y a un arrière droit qui arrive, c'est la bonne nouvelle pour le PSG. Il s'appelle David Boly, il a 16 ans », a expliqué Laure Boulleau dimanche dernier dans le Canal Football Club, elle qui semble déjà sous le charme du jeune titi du PSG.