Scène surréaliste à la télévision : Mbappé annonce un coup de «rat» !

Ce jeudi soir, l'équipe de France a battu l'Ukraine au Parc des Princes. Avant d'inscrire leur premier but de la rencontre, les Bleus de Didier Deschamps auraient pu écoper d'un coup de pied de réparation. Pendant que l'arbitre délibérait avec ses assistants, Kylian Mbappé est allé taper du pied autour du point de penalty. Un geste qu'il a expliqué.
Pour le compte de la cinquième journée des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France s'est frottée à l'Ukraine ce jeudi soir. Grâce à leur victoire au Parc des Princes (4-0), les hommes de Didier Deschamps ont validé leur ticket pour la compétition, qui aura lieu aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.
France 2-0 Ukraine
Avant d'ouvrir le score, l'équipe de France est passée tout près d'écoper d'un penalty. En effet, l'arbitre de la rencontre a été interpellé par ses assistants de la VAR. Mais finalement, il a estimé qu'il n'y avait aucune faute. Pendant les délibérations du corps arbitral, Kylian Mbappé a discrètement gratter autour du point de penalty avec ses crampons. Un geste de « rat » comme il l'a annoncé lui-même.
«C’est un geste de rat»
« Il n’y avait personne à côté du point de penalty. Et moi, je tire beaucoup de penaltys, donc je connais à peu près les zones du pied d’appui. S’il avait pu glisser un peu s’il y avait eu penalty, on prend… C’est un geste de rat. J’ai parlé avec l’arbitre et il m’a tout de suite dit que c’était possible qu’il y ait penalty. Donc moi, j’ai basculé sur le fait qu’il y avait penalty. Je voulais mettre Mike Maignan dans les meilleures conditions possibles. Ce n’est pas à refaire, mais ce sont des petits gestes de rat comme on dit », a confié Kylian Mbappé au micro de TF1 ce jeudi soir.