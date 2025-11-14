Scène surréaliste à la télévision : Mbappé annonce un coup de «rat» !

Amadou Diawara

Ce jeudi soir, l'équipe de France a battu l'Ukraine au Parc des Princes. Avant d'inscrire leur premier but de la rencontre, les Bleus de Didier Deschamps auraient pu écoper d'un coup de pied de réparation. Pendant que l'arbitre délibérait avec ses assistants, Kylian Mbappé est allé taper du pied autour du point de penalty. Un geste qu'il a expliqué.

Pour le compte de la cinquième journée des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France s'est frottée à l'Ukraine ce jeudi soir. Grâce à leur victoire au Parc des Princes (4-0), les hommes de Didier Deschamps ont validé leur ticket pour la compétition, qui aura lieu aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.

France 2-0 Ukraine Avant d'ouvrir le score, l'équipe de France est passée tout près d'écoper d'un penalty. En effet, l'arbitre de la rencontre a été interpellé par ses assistants de la VAR. Mais finalement, il a estimé qu'il n'y avait aucune faute. Pendant les délibérations du corps arbitral, Kylian Mbappé a discrètement gratter autour du point de penalty avec ses crampons. Un geste de « rat » comme il l'a annoncé lui-même.