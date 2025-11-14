Zidane lui coûte sa place, la discussion lunaire

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La Juventus a compté en ses rangs Zinedine Zidane, Ballon d'or 1998, champion du monde et d'Europe entre 1996 et 2001. L'ancien meneur de jeu de la Vieille Dame a fait vivre un cauchemar à Ryan Giggs, le poussant sur le banc des remplaçants. Giggs a raconté une anecdote assez lunaire concernant la causerie de Sir Alex Ferguson à l'époque.

Zinedine Zidane a vécu la Dolce Vita à Turin entre ses 24 et 29 ans. A la Juventus, le champion du monde 98 et d'Europe 2000 a croisé la route de Sir Alex Ferguson et de Manchester United en Ligue des champions. Un mauvais souvenir pour Ryan Giggs. Le Gallois qui deviendra une légende du club mancunien a passé une sale soirée à cause de Zidane.

«La causerie de Sir Alex était : « Zidane, il est fini. ». Je crois qu'il avait environ 26 ans» Zinedine Zidane était « fini » d'après Sir Alex Ferguson. L'ex-coach de Manchester United a mal digéré la contre-performance de Ryan Giggs face à Zinedine Zidane. Le Gallois a raconté une anecdote assez folle. « Je me souviens de la première fois que j'ai eu les renommées crises de colère de Sir Alex (ndlr Ferguson) à la mi-temps. J'ai été remplacé. C'était à cause de Zidane en vérité. La causerie de Sir Alex était : « Zidane, il est fini. ». Je crois qu'il avait environ 26 ans. « Il est lent ». Non pas du tout. « Et si vous êtes agressifs avec lui, vous pouvez le destabiliser »».