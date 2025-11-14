Zidane lui coûte sa place, la discussion lunaire

La Juventus a compté en ses rangs Zinedine Zidane, Ballon d'or 1998, champion du monde et d'Europe entre 1996 et 2001. L'ancien meneur de jeu de la Vieille Dame a fait vivre un cauchemar à Ryan Giggs, le poussant sur le banc des remplaçants. Giggs a raconté une anecdote assez lunaire concernant la causerie de Sir Alex Ferguson à l'époque.
Zinedine Zidane a vécu la Dolce Vita à Turin entre ses 24 et 29 ans. A la Juventus, le champion du monde 98 et d'Europe 2000 a croisé la route de Sir Alex Ferguson et de Manchester United en Ligue des champions. Un mauvais souvenir pour Ryan Giggs. Le Gallois qui deviendra une légende du club mancunien a passé une sale soirée à cause de Zidane.
«La causerie de Sir Alex était : « Zidane, il est fini. ». Je crois qu'il avait environ 26 ans»
Zinedine Zidane était « fini » d'après Sir Alex Ferguson. L'ex-coach de Manchester United a mal digéré la contre-performance de Ryan Giggs face à Zinedine Zidane. Le Gallois a raconté une anecdote assez folle. « Je me souviens de la première fois que j'ai eu les renommées crises de colère de Sir Alex (ndlr Ferguson) à la mi-temps. J'ai été remplacé. C'était à cause de Zidane en vérité. La causerie de Sir Alex était : « Zidane, il est fini. ». Je crois qu'il avait environ 26 ans. « Il est lent ». Non pas du tout. « Et si vous êtes agressifs avec lui, vous pouvez le destabiliser »».
«Je pense que Sir Alex a tort»
« Mais quel joueur. Je me suis d'ailleurs aligné à ses côtés dans le tunnel. Sir Alex avait dit qu'il était faible et pas fort. Je me suis aligné en le regardant et me disant : Je pense que Sir Alex a tort ». a conclu Ryan Giggs sur un plateau télé. Une séquence qui a refait surface sur les réseaux sociaux.