Départ à l'étranger : La condition est fixée pour Mbappé !

Amadou Diawara

Ce jeudi soir, la France reçoit l'Ukraine en éliminatoires à la Coupe du Monde 2026. Pour se qualifier directement pour la compétition, les Bleus de Kylian Mbappé doivent l'emporter face à leur adverse. En cas de nul face à l'Ukraine, la France ne devra pas perdre contre l'Azerbaïdjan. Et si les homme de Didier Deschamps perdent au Parc des Princes, ils devront absolument l'emporter à Bakou et avoir une différence de buts favorable.

Pour le compte de la cinquième journée des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026, la France affronte l'Ukraine ce jeudi soir au Parc des Princes. En cas de bon résultat, les Bleus valideront directement leur ticket pour la compétition organisée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

La France affronte l'Ukraine ce jeudi soir Comme précisé par RMC Sport, l'équipe de France compostera son billet pour la prochaine Coupe du Monde dès ce jeudi soir en cas de victoire face à l'Ukraine. S'ils ne s'imposent pas, les Bleus de Kylian Mbappé vont devoir attendre la sixième et dernière journée des éliminatoires pour valider leur ticket.