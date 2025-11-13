Kylian Mbappé, sa nouvelle relation avec une autre célébrité !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très élogieux à l'égard de Rayan Cherki mercredi en conférence de presse, Kylian Mbappé devrait être associé au jeune attaquant de Manchester City avec l'équipe de France contre l'Ukraine. Et Daniel Riolo attend énormément de ce duo offensif et de cette nouvelle relation naissante entre les deux hommes.

L'équipe de France devrait aligner une attaque composée de Bradley Barcola, Michael Olise sur les ailes et avec Rayan Cherki en numéro 10 en soutien de Kylian Mbappé ce jeudi soir contre l'Ukraine. Cette relation naissante entre l'attaquant de Manchester City et celui du Real Madrid aura donc un rôle prépondérant pour l'avenir, et Daniel Riolo s'est prononcé sur ce tandem Cherki-Mbappé mercredi soir dans l'After Foot, sur RMC Sport.

Mbappé-Cherki, le duo du futur ? L'éditorialiste de RMC a surtout mis l'accent sur les nouvelles responsabilités qui pèsent sur les épaules de Rayan Cherki avec ce rôle de numéro 10 : « Maintenant, la question c’est t’es le patron, t’es pas le patron ? Est-ce qu’on te fait confiance ou pas ? Parce qu’il n’a aucun passé en équipe de France. C’est là que ça va se décider. J’ai l’impression qu’un joueur comme Mbappé, qui a du pouvoir dans l’équipe, va autoriser ça. Il a été élogieux à son égard », constate Riolo.