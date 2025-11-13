Deschamps regrette : La statistique qui ne passe pas…

Didier Deschamps est en poste en équipe de France depuis l’été 2012, mais continue de suivre assidûment le football de club. De quoi l’inciter à dresser un constat alarmant pour les entraîneurs français cette saison en Ligue des champions où il regrette un no man’s land qu’il n’apprécie pas du tout.
La saison dernière, Bruno Genesio et Eric Roy représentaient fièrement le drapeau français en Ligue des champions grâce aux présences du LOSC et du Stade Brestois en saison régulière. Néanmoins, la donne est bien différente pour l’exercice actuel puisqu’il n’y a tout simplement aucun coach français en C1. Un regret qui occupe parfois les pensées de Didier Deschamps.
«Je suis déçu»
Le sélectionneur de l’équipe de France a partagé sa déception en conférence de presse de l’absence de ses compatriotes dans la plus belle des compétitions européennes. « Je le regrette, oui. Je trouve que l'entraîneur français n'est pas assez valorisé, déjà en France, c'est mon ressenti. A l’étranger, il y en a de moins en moins. Est-ce qu'on est moins bons que les autres? Je ne pense pas. Est-ce que les autres sont mieux organisés? Certainement. En L1 et L2 beaucoup de postes sont occupés par des entraîneurs étrangers. Il y a beaucoup d'entraîneurs français qui ont les capacités mais ne sont pas forcément sollicités. Je suis déçu ».
«Cette statistique est là et n'est pas belle»
Ce mercredi, à l’aube de la réception de l’Ukraine au Parc des princes dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps a regretté l’existence de cette statistique qui dessert la réputation des techniciens français dans le métier. « Cette statistique est là et n'est pas belle, mais ça ne remet pas en cause la qualité des personnes qui pourraient avoir des postes. Il y a beaucoup de choses à améliorer pour inverser cette tendance ».