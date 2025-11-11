Mercato : Didier Deschamps au PSG, Riolo vend déjà la mèche ! 

Alexis Brunet

D’après les informations de RMC Sport, le PSG apprécie beaucoup Didier Deschamps et une proposition parisienne aurait pu arriver sur la table du champion du monde en 2023 s’il avait été libre. Finalement, le club de la capitale a décidé de miser sur Luis Enrique, et maintenant l’occasion ne devrait plus se représenter selon Daniel Riolo.

Dans les prochains mois, Didier Deschamps sera libre comme l’air. En effet, le sélectionneur l’a déjà annoncé il y a longtemps, il quittera son poste en équipe de France à l’issue de la Coupe du monde 2026. On ne sait pas encore ce qu’il fera après, mais en tout cas le champion du monde 1998 ne souhaite pas s’arrêter.

Le PSG s’intéressait à Deschamps Didier Deschamps a toutefois déjà dit qu’il ne souhaitait pas prendre en main une autre sélection et donc qu'il devrait retrouver un banc en club. D’après les informations de RMC Sport, le sélectionneur des Bleus aurait d’ailleurs toujours la cote et il était même un temps dans les petits papiers du PSG. En effet, le champion de France aurait pu faire une proposition à l’ancien milieu de terrain en 2023, mais il n’était alors pas libre et les dirigeants parisiens avaient finalement choisi Luis Enrique.