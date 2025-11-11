OM : Le transfert surprise annoncé au Maroc !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après s’être attaché les services de Nayef Aguerd l’été dernier, l’OM aurait un autre international marocain dans son viseur. Marseille ferait partie des clubs intéressés par Ismael Saibari, milieu de terrain âgé de 24 ans du PSV Eindhoven, avec qui il a déjà inscrit 10 buts toutes compétitions confondues cette saison.

L’OM aurait déjà identifié une de ses prochaines cibles sur le marché des transferts. D’après les informations du média marocain Lions de l’Atlas, les dirigeants marseillais exploreraient plusieurs pistes ambitieuses pour renforcer son milieu de terrain et l’un d’elles mènerait au PSV Eindhoven.

Saibari a tapé dans l’œil de l’OM En effet, l’OM serait très intéressé par Ismael Saibari, sous contrat jusqu’en juin 2029. Arrivé à l’été 2020 en provenance de Genk, le milieu de terrain âgé de 24 ans réalise un début de saison impressionnant avec le PSV Eindhoven et compte déjà 10 buts et 2 passes décisives en 17 matchs disputés toutes compétitions confondues, dont 2 en Ligue des champions.