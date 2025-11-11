Transfert à 0€ : Une star sort du silence pour son transfert au PSG !

Alexis Brunet

L’été prochain, Dayot Upamecano sera libre de tout contrat et, forcément, cela attire de nombreux prétendants. C’est le cas du PSG qui se verrait bien mettre la main gratuitement sur un nouveau joueur de l’équipe de France. Présent ce mardi en conférence de presse, le défenseur du Bayern Munich s’est justement exprimé sur l’intérêt parisien.

Avant le début de la Coupe du monde 2026, Dayot Upamecano devra prendre une décision pour son avenir. En effet, l’international français est en fin de contrat à l’issue de la saison et personne ne sait encore où il évoluera dans le futur. Le Bayern Munich voudrait bien sûr le garder, mais d’autres clubs, dont le PSG, surveillent sa situation.

« Le Paris Saint-Germain c'est un très très grand club » Présent ce mardi en conférence de presse avec l’équipe de France, Dayot Upamecano a justement été interrogé sur un avenir au PSG. Le défenseur central a affirmé qu’il était pleinement concentré sur sa saison et qu’il laissait son agent faire : « Le Paris Saint-Germain c'est un très très grand club, avec un super coach et avec de magnifiques joueurs. Mais pour l'instant, je n'ai pas la tête à ça. Je me concentre sur le Bayern Munich et l'équipe de France. La saison est encore longue et j'ai un agent pour ça. Je me concentre sur le Bayern Munich et j'espère remplir nos objectifs pour la fin de saison. »