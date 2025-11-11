Une star du PSG affole le mercato : Un transfert de folie se confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Discret lors du précédent mercato, le PSG va-t-il réagir cet hiver ? Difficile à dire, mais une chose est sûre, plusieurs cadres de l'effectif parisien pourrait être convoité. A commencer par Vitinha qui serait la priorité de Liverpool. Mais il serait également dans le viseur d'autres grands clubs à l'image d'Arsenal et la Juventus.

Recruté pour 40M€ en 2022, Vitinha s'est imposé comme un joueur majeur du PSG depuis l'arrivée de Luis Enrique. Une tendance largement confirmée lors du précédent exercice qui a permis au milieu de terrain portugais de s'imposer à la troisième place du Ballon d'Or. Une situation qui n'a échappé à personne en Europe.

Vitinha priorité de Liverpool ? Ainsi, selon les informations de Caught Offside, Liverpool ferait de Vitinha sa priorité pour le mercato d'hiver. Alors que les Reds connaissent un début de saison compliqué, Arne Slot souhaiterait recruter un milieu de terrain d'envergure afin d'organiser le jeu. Et Vitinha possède ainsi le profil parfait.