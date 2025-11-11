PSG - Vitinha : Transfert choc en janvier !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2029, Vitinha s'est imposé comme un joueur majeur du PSG, il est même souvent présenté comme l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Une situation qui attire l'œil de nombreux clubs européens dont Liverpool qui pourrait passer à l'action dès cet hiver.

Recruté pour 40M€ en 2022, Vitinha a explosé sous les ordres de Luis Enrique au point de s'imposer comme l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Et alors qu'il a prolongé au PSG jusqu'en 2029 en début d'année, l'international portugais ne manque pas d'agiter le mercato.

Liverpool fonce sur Vitinha ? Selon les informations de Caught Offside, Liverpool serait même prêt à passer à l'action cet hiver pour recruter Vitinha. Alors que les Reds connaissent une première partie de saison compliquée, Arne Slot espère pouvoir se renforcer en janvier, notamment en recrutant un nouveau milieu de terrain capable de prendre le jeu à son compte. A Liverpool, il serait même vu comme le successeur tant attendu de Thiago Alcântara.